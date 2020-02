Sanremo 2020, mercoledì 5 febbraio. Il programma ufficiale della seconda serata: l’ordine di uscita dei cantanti e degli ospiti. C’è Zucchero! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo il successo di pubblico e, pare, anche di gradimento di ieri sera ci attende un’altra serata, la seconda, all’insegna delle grandi emozioni e dell’italianità al Festival di Sanremo 2020. Per la gara è il giorno dei due concorrenti più discussi della vigilia, Elettra Lamborghini e Junior Cally: vedremo come reagirà la platea dell’Ariston alla loro presenza sul palco più importante e discusso d’Italia. E’ stato ufficializzato l’ordine di uscita e una scaletta di massima della seconda serata che avrà inizio alle 20.50 circa, in diretta su Raiuno e da seguire anche con la Diretta Live di OA Sport e OA Plus. Nuove proposte Fasma contro Martinelli e Lula Marco Sentieri contro Matteo Faustini Campioni Piero Pelù Elettra Lamborghini Enrico Nigiotti Levante Pinguini Tattici Nucleari Tosca Francesco Gabbani Paolo Jannacci Rancore Junior Cally Giordana ... oasport

