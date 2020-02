Sanremo 2020 | Matteo Salvini criticato anche quando non c' entra per nulla Il paragone

Sanremo 2020 - Irene Grandi : “Un onore condividere un pezzo scritto da Vasco” : Tra i 24 big in gara al Festival di Sanremo 2020 c’è anche Irene Grandi: la cantante presenta la canzone Finalmente io scritta per lei da Vasco Rossi. Per la cantautrice fiorentina si tratta della quinta partecipazione alla kermesse di Rai 1: nel 1994, infatti, presentò Fuori che rappresenta il suo esordio nella carriera di interprete e cantante, nel 2000 portò invece La tua ragazza sempre (scritta da Vasco Rossi e classificata seconda), ...

Sanremo 2020 - Elettra Lamborghini : “Mi sto cacando addosso” : A poche ore dalla sua comparsa sul palco del Festival di Sanremo 2020, Elettra Lamborghini non nasconde la paura e l’agitazione. Su Twitter la cantante ammette: “Mi sto cacando addosso”. Mi sto cacando addosso. — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 5, 2020

Festival di Sanremo 2020 - la diretta della seconda serata. Fiorello sputa addosso ad Amadeus - e poi canta il suo brano inedito – FOTO e VIDEO : Festival di Sanremo 2020. Atto secondo. Fiorello esordisce nei panni di Maria De Filippi. Vestito blu e parrucca bionda, ha fatto il suo ingresso sulle note della colonna sonora di ‘C’è posta per te’, imitando la conduttrice Mediaset che poco dopo, a sorpresa, ha chiamato lo showman in diretta. Poi il ricordo di Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno. LA diretta della SERATA 21.50 – Il suo sogno, ...

Sanremo 2020 - Amadeus ricorda Frizzi. La moglie di Fabrizio all'Ariston : "Vi sento vicini - grazie!" : “Se Fabrizio fosse stato ancora tra noi, questo 70esimo Sanremo sarebbe stato presentato da lui”, così Amadeus sul palco dell’Ariston per ricordare il compianto collega Frizzi, in occasione del suo compleanno. Il conduttore, scomparso nel 2018, era nato il 5 febbraio 1958. Carlotta Mantovan, moglie di Frizzi, ha fatto il suo ingresso sul palcoscenico sanremese, ringraziando per il commosso omaggio. “Vi sento ...

VIDEO Matteo Faustini Sanremo 2020 : “Nel bene e nel male” è il secondo brano eliminato nella seconda serata : Il 70° Festival di Sanremo è proseguito oggi, mercoledì 5 febbraio: al teatro Ariston nel corso della seconda serata verranno eseguiti 12 brani della Sezione Campioni e quattro della Sezione Nuove proposte. Il secondo eliminato tra le Nuove Proposte è Matteo Faustini, con il brano “Nel bene e nel male”. VIDEO Matteo Faustini FESTIVAL DI Sanremo 2020 CLICCA QUI PER IL VIDEO DI Matteo Faustini TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A ...

Sanremo 2020 - Novak Djokovic in platea all’Ariston : Sanremo 2020, Djokovic in platea all’Ariston Tra i tanti vip presenti al teatro Ariston di Sanremo c’è il campione di tennis serbo Novak Djokovic, attualmente il numero 1 nel ranking mondiale. Ma perché Djokovic è a Sanremo? Il tennista da tempo è molto amico di Fiorello, ospite fisso di questa edizione del Festival e molto probabilmente sarà coinvolto dallo showman in qualche gag.

Sanremo 2020 diretta - Fiorello canta ed è subito show : Il 5 febbraio è il giorno della seconda serata Sanremo 2020. Dopo il grande successo dell’esordio, con il 52,2% di share, confermarsi sarà sempre molto complesso. Amadeus, che stasera è accompagnato dalle due giornaliste del Tg1 Laura Chimenti e Emma d’Aquino, proverà a bissare il successo grazie ai cantanti in gara e ai super ospiti della serata. LEGGI ANCHE > Prima serata Sanremo 2020, classifica clamorosa con Le Vibrazioni in ...

Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 : le curiosità sulla fidanzata Giulia Diana : Enrico Nigiotti, a Sanremo 2020 col brano Baciami adesso, sta vivendo un periodo sereno anche dal punto di vista sentimentale. Il cantante di X Factor infatti è fidanzato da alcuni anni con l’insegnante e ballerina Giulia Diana. Chi è Giulia Diana Enrico Nigiotti è diventato, nel giro di pochi anni, uno dei volti più famosi del panorama musicale italiano, collezionando anche partecipazioni ai due talent per eccellenza e cioè Amici e X ...

Sanremo 2020 - il tributo a Fabrizio Frizzi : "Questa edizione l'avrebbe condotta lui" e il pubblico si scalda : Un filo di voce. Tanta commozione. Il grande applauso di tutto l’Ariston quando Amadeus ricorda Frizzi nel giorno del suo compleanno. “Se Fabrizio ci fosse ancora, questo Festival l’avrebbe condotto lui”, dice Amadeus. Il famoso conduttore di Rai1, tra i più amati della storia della televisione ital

VIDEO Marco Sentieri Sanremo 2020 : “Billy Blu” è il secondo brano a passare il turno nella seconda serata : Il 70° Festival di Sanremo è proseguito oggi, mercoledì 5 febbraio: al teatro Ariston nel corso della seconda serata verranno eseguiti 12 brani della Sezione Campioni e quattro della Sezione Nuove proposte. Il secondo a passare il turno tra le Nuove Proposte, è Marco Sentieri, con il brano “Billy Blu”. VIDEO Marco Sentieri FESTIVAL DI Sanremo 2020 TUTTI I VIDEO DELLE CANZONI IN GARA A Sanremo 2020 NUOVE PROPOSTE Eugenio in via ...

Novak Djokovic al Festival di Sanremo 2020 : possibile duetto comico con Fiorello? : Tutto confermato. Le indiscrezioni della vigilia della seconda serata del Festival di Sanremo annunciavano la presenza dell’otto volte campione degli Australian Open di tennis Novak Djokovic. Ebbene, il serbo, grande amico di Fiorello, è presente all’Ariston e c’è da aspettarsi qualcosa di speciale. Il n.1 del mondo del circuito ATP, particolarmente a proprio agio anche nelle vesti di “intrattenitore” (ricordando le ...