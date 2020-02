Sanremo 2020, lo show: Fiorello, il monologo di Rula Jebreal, Tiziano Ferro e altri momenti della prima serata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, lo show, prima serata di martedì 4 febbraio: Fiorello apre vestito da Prete, i monologhi di Diletta Leotta e Rula Jebreal, Tiziano Ferro canta “Almeno tu nell’Universo” (VIDEO) Ieri è iniziata la settantesima edizione del festival Sanremo, condotta da Amadeus accompagnato da Fiorello, Diletta Leotta e Rula Jebreal. Anche se si continua a dire che al centro di Sanremo ci sono le canzoni e i cantanti, è anche vero che la serata è arricchita da ospiti, cantanti o meno, e da elementi che lo rendono uno show puro. In questo articolo ci occuperemo proprio di questi momenti, con l’introduzione e i monologhi di Fiorello, quello di Diletta Leotta e Rula Jebreal, gli ospiti e altro. Sanremo 2020: Fiorello apre il Festival vestito da prete (VIDEO) Per restare in tema con la rete che trasmette Don Matteo, Fiorello apre il festival vestito da prete, dispensa una ... dituttounpop

HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… - MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? -