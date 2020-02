Sanremo 2020, le pagelle della prima serata: Tiziano Ferro stona (e piange) ma ‘porta a casa’ un 7. Le canzoni? Ne salviamo poche (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Fiorello. Apre vestito da prete (con l’abito di Don Matteo, “uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia”), invita a scambiarsi un segno di pace e si lancia nella difesa accorata dell’amico Amadeus: “Ha fatto di tutto per mettersi contro tutti: le donne, gli uomini, la politica, destra, sinistra, il centro che non esisteva ma si è riformato per l’occasione… Una moria di ospiti, scappati manco fossero elettori 5 Stelle”. Lui, che il Festival l’ha sempre scansato (perché sappiamo quanto possa essere “cattivo”), fa subito lo Show. Qualcuno fa notare che non fa ridere: se voleva far ridere si vestiva da pagliaccio Baraldi. Fuoriclasse vero, in campo per “l’amico di una vita, arrivato qui, su questo palco”. Dieci. Un saluto a Jovanotti e ai sassi che tiene in tasca. L'articolo Sanremo 2020, le pagelle della ... ilfattoquotidiano

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -