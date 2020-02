Sanremo 2020, le pagelle dei look della seconda serata: Fiorello e le scarpe di Maria De Filippi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, seconda serata e seconda analisi dei look con le nostre pagelle in diretta. Se ieri Achille Lauro ha stravinto con il suo striptease in diretta, anche questa sera ci aspettiamo... ilmessaggero

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -