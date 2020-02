Sanremo 2020, il monologo del coraggio sulla Sla di Paolo Palumbo (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Io sono Paolo ho 22 anni ed ho la Sla, l’ho scoperto 4 anni fa”. Inizia così Io sto con Paolo, la canzone che racconta e ripercorre la storia di Paolo Palumbo, giovane affetto da sclerosi laterale amiotrofica che sognava di fare lo chef.Salito sul palco insieme all’artista Christian Pintus, Paolo ha portato il brano che aveva presentato a Sanremo Giovani, scartato ma ripescato da Amadeus per l’esibizione di stasera. “Il mio corpo è diventato una prigione”, dice il 22enne grazie ad un sintetizzatore vocale, accompagnato dalla voce di Pintus e con l’aiuto del fratello Rosario.“Sono la montagna che va da Maometto pur restando nel letto, per volare mi bastano gli occhi, quelle volte che il mondo sta stretto”. L’Ariston ha ascoltato in silenzio il racconto di Paolo: “La mia non è la storia di ... huffingtonpost

