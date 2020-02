Sanremo 2020, il meglio e il peggio della prima serata: peccato per Tiziano (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Eccoci qui come ogni anno a raccontare il migliore e il peggior momento musicale del Festival di Sanremo 2020. Non perdiamoci in chiacchiere. Miglior momento musicale: Morgan e Bugo. È il classico caso di canzone intelligente e, musicalmente, consapevolmente significante, che al Festival proprio non attecchisce per ciò che riguarda i consensi. Anzi, appare fuori contesto, e se a Sanremo sei fuori contesto non ti capiranno mai, perché lì prima di tutto non canti la tua canzone, ma canti quel palco. Invece Sincero smonta i luoghi comuni e le piccole ipocrisie quotidiane che spesso siamo costretti ad abitare, e che rappresentano il sostentamento principale di quel palco: quello di cui si nutre e su cui impera. Dà un enorme senso di impotenza, e vuole farlo. Sincero racconta lo scollamento tra la sincerità e l’autenticità, e chiede di scivolare via innocua, proprio come le tensioni vitali ... ilfattoquotidiano

stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -