Sanremo 2020, il dolcissimo gesto di Giovanna Civitillo per Amadeus dopo la diretta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, la prima serata è andata. Ed è stata un successone per Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival giunto quest’anno alla 70esima edizione. Fiorello, che ha aperto la prima serata, ha detto che Sanremo 2020 era a rischio flop e che Amadeus si è messo contro tutta Italia. Lo ha detto con ironia, vestito con gli abiti di Don Matteo, – “l’unico Matteo che funziona in Italia” – e probabilmente neanche lui (e lo stesso Amadeus) immaginava dati di ascolto così entusiasmanti. Il Festival ha debuttato con una media di 12.841.000 telespettatori per il 52,2% di share. Un risultato grandioso, che supera quello del Festival 2019 di Claudio Baglioni che era partito con una media del 49.5% di share e 10 milioni 86mila telespettatori. Beh, di certo una partenza col botto. E anche bella soddisfazione per Amadeus. (Continua dopo la foto) La prima serata del Festival di ... caffeinamagazine

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -