Sanremo 2020 | i Ricchi e Poveri di nuovo insieme | «L’ultima cosa bella»

«Ma chi non ci conosce? È una vita che esistiamo». I Ricchi e Poveri sono una storia di successo, sogno, separazione, dolore. E da oggi sono anche la storia di un ritorno. Di un rinascere a cinquant'anni da La prima cosa bella: Angela Brambati e Angelo Sotgiu, gli ultimi due componenti del gruppo, Franco Gatti, che li aveva abbandonati nel 2016 per «sopraggiunti limiti di età», e Marina Occhiena, che decise di intraprendere la carriera da solista nel 1981. «Qui a Sanremo abbiamo sempre fatto parte dell'arredamento», dice Gatti. «E Marina è ringiovanita». «Mi sono messa in naftalina». «Eravamo quattro ragazzotti sgangherati: ci univa la musica. Poi, con il passare degli anni, ...

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -