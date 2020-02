‘Sanremo 2020’, gli ascolti della prima serata: Amadeus batte Carlo Conti e Claudio Baglioni, è suo il miglior esordio dal 2005! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Le previsioni non sembravano essere a suo favore ed erano in molti a non scommettere su di lui, invece Amadeus, spalleggiato da Fiorello, è riuscito a registrare una partenza per il botto per il suo Sanremo: il conduttore ha infatti ottenuto per la sua serata d’esordio il 52,2 % di share, il dato più alto dal 2005. Sanremo 2019: Conduce: Claudio Baglioni con Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Spettatori: 10.086.000. Share: 49,5% Sanremo 2018 Conduce: Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Spettatori: 11.603.000. Share: 52.1% Sanremo 2017 Conduce: Carlo Conti con Maria De Filippi. Spettatori: 11.374.000 Share: 50.37%. Sanremo 2016 Conduce: Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea. Spettatori: 11.134.000 Share: 49.48% Sanremo 2015 Conduce: Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales. Spettatori: 11.767.000 Share: ... isaechia

