Sanremo 2020, Fiorello si traveste da Maria De Filippi (che chiama in diretta) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dai @Fiorello noi apriamo la busta ✉️#Sanremo2020 #Sanremo70 pic.twitter.com/NXtU26t9s0 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 5, 2020 Ogni promessa è debito. Lo sa bene Fiorello. Nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo 2020, lo showman aveva infatti promesso ai telespettatori che, in caso di un riscontro auditel positivo (almeno il 40%), si sarebbe vestito da Maria De Filippi per omaggiare Amadeus. Rosario ha cosi mantenuto la parola data e, stasera, si è presentato sul palco dell’Ariston indossando i panni della conduttrice Mediaset. Dopo aver ammesso di vergognarsi un po’, Rosario è sceso dalle scale utilizzando come sottofondo il jingle di C’è Posta Per te ed ha sfoggiato una parrucca bionda, collant ed un abito nero. Fiorello ha masticato per tutta l’imitazione una caramella, proprio com’è solita fare la De Filippi nei suoi ... davidemaggio

