Sanremo 2020, Fiorello apre il Festival ma una donna lo blocca. Lui sbotta: «Non è il momento» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La prima serata del Festival di Sanremo 2020 si apre in maniera piuttosto esilarante, con l'entrata di Fiorello nella platea del Teatro Ariston vestito con la tunica di Don Matteo. Dopo aver superato il tentativo di una donna di strappargli un selfie, il comico siciliano dà il via al suo monologo, spiegando anche la scelta dell'abito: "Questo è l'abito di Don Matteo, uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia, solo questo abito fa il 35% di share" fanpage

