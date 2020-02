Sanremo 2020: Elodie in gara con “Andromeda” (Testo e video) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020: la canzone di Elodie è “Andromeda”. Il Testo e info sulla sua partecipazione a Sanremo. Il duetto con Aeham Ahmad. (video) La settimana più musicale della tv sta per partire, Sanremo ormai è in dirittura d’arrivo, andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’ 8 febbraio, in prima serata. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 24 cantanti in gara, e quando disponibili inseriremo anche i video delle esibizioni della prima serata di martedì 4 febbraio. In questo articolo parleremo della partecipazione di Elodie. Clicca qui per ulteriori informazioni su Sanremo 2020 Elodie è un’altra quota da talent della settantesima edizione di Sanremo. La cantante ha partecipato in una delle precedenti edizioni di Amici. Il brano che porterà a Sanremo si intitola “Andromeda“. E’ stato scritto da di A. Mahmoud – D. Faini ... dituttounpop

HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -