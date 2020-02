Sanremo 2020 | Elodie è uno schianto | la FOTO in camerino

Ascolti per la prima serata di Sanremo 2020 : Amadeus supera anche Claudio Baglioni : La prima serata del Festival di Sanremo 2020 conquista ben 12 milioni di telespettatori, superando le prime serate degli anni precedenti che arrivavano a 10 milioni e 11 milioni di telespetattori. Nonostante le polemiche Amadeus supera anche Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino accompagnato dalla Hunziker.Continua a leggere

Sanremo 2020 - cachet di serie A e B anche tra le 10 donne protagoniste : il confronto tra i compensi : Il “Festival del sessismo” abbiamo titolato in apertura sul nostro giornale online poco meno di un mese fa, all’indomani della ormai celebre conferenza stampa nella quale il conduttore e direttore artistico Amadeus, rivolgendosi a una delle presentatrici, Francesca Sofia Novello, utilizzò quel “passo indietro” che diede vita a polemiche infinite. Ma c’è sessismo di facciata e sessismo sostanziale. Come quello dei cachet, ...

Sanremo 2020 - perché Achille Lauro si è vestito da San Francesco? : I look di questa prima serata di Sanremo hanno fatto già chiacchierare molto e ovviamente uno dei più spettegolati non può che essere quello di Achille Lauro. Il cantante si è presentato sul palco dell’Ariston con un completo a dir poco originale, ispirato a suo dire a San Francesco: vediamo insieme cosa ha detto lui stesso circa la sua particolare mise. Sanremo 2020, perché Achille Lauro si è vestito da San Francesco? Il cantante aveva ...

Sanremo 2020 - ascolti della prima serata : Amadeus batte Fiorello : Grandissimo successo per la prima serata del Festival di Sanremo 2020 che ha registrato un numero di ascolti superiore all’anno precedenti. Amadeus batte Fiorello e raccoglie davanti al piccolo schermo 10.058.000 spettatori pari al 52.2% di share.

Sanremo 2020 - Amadeus batte Baglioni : 52 - 2% di share per la prima serata del Festival : Grande successo per la prima serata di Sanremo 2020. Il Festival condotta da Amadeus, Fiorello, Rula Jebreal, Diletta Leotta con la partecipazione di Tiziano Ferro, ha toccato il 52,2% di share. Il picco massimo è stato, come ovvio, la prima parte che ha superato i 12 milioni di telespettatori. Sanremo ascolti prima serata segnano un numero da record per quel che riguarda lo share. LEGGI ANCHE > La prima serata del Festival di Sanremo 2020 Lo ...

Ascolti Tv Sanremo 2020 - la prima serata al 52.2% di share : Ascolti Tv Sanremo 2020 i numeri dell’edizione 70 del Festival della Canzone italiana Sanremo è da sempre il fulcro della programmazione televisiva italiana, un evento iniziato 70 anni fa e diventato pian piano non solo uno show musicale ma uno spettacolo a tutto tondo. Anche chi non lo guarda se non in vive in una grotta di riflesso qualcosa di e su Sanremo che sia una polemica, o una canzone la capta in qualche modo. Ma negli Ascolti ...

Sanremo 2020 - Antonella Clerici ricorda così Fabrizio Frizzi nel giorno del suo compleanno : Proprio nel giorno della seconda serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 62 anni. A ricordarlo è Antonella Clerici, una delle colleghe che più era legato a lui, con una foto su Twitter ed un messaggio: "Auguri Fabri ovunque tu sia". Frizzi se n'è

Festival di Sanremo 2020 - gli ascolti della prima serata : Amadeus fa il botto e batte Claudio Baglioni con il 52 - 2% di share : Inizio con il botto per Amadeus che con la prima serata del suo Festival di Sanremo registra il 52,2% di share medio e 10 milioni 58mila spettatori, superando il predecessore, Claudio Baglioni. Quest’ultimo aveva registrato infatti nel 2019 una media del 49,5% di share con 10,086 milioni di spettatori. Nel 2018 invece gli spettatori erano stati 11 milioni 603mila con il 52,1% di share L'articolo Festival di Sanremo 2020, gli ascolti della ...

Festival di Sanremo 2020 - Alessandro Gassmann e il debutto del figlio Leo all’Ariston : “Come se avessi partorito 3 gemelli” : “Come se avessi partorito 3 gemelli”. Così l’attore Alessandro Gassmann definisce in un tweet l’ansia e l’emozione che ha provato martedì sera, quando suo figlio Leo ha debuttato al Festival di Sanremo, superando il turno e conquistandosi subito un posto nelle semifinali della gara delle “Nuove Proposte”. Il giovane, ex concorrente di X Factor, ha entusiasmato il pubblico con il suo brano “Vai bene ...

Sanremo 2020 - gli ascolti della prima serata : Il festival di Amadeus debutta con una media di 10 milioni 58mila telespettatori con il 52.2% di share. Un risultato percentuale che migliora quello dello scorso anno, quando la prima serata del Baglioni bis aveva fatto segnare una media del 49.5% di share con 10 milioni 86mila telespettatori.

Ascolti TV | Martedì 4 febbraio 2020. Parte bene Sanremo (52.2%) : Festival di Sanremo (us Rai) Nella serata di ieri, Martedì 4 febbraio 2020, su Rai1 – dalle 20.51 alle 21.32 – Sanremo Start ha ottenuto 12.841.000 spettatori (43.96%), la prima serata del Festival di Sanremo 2020 - dalle 21.35 all’1.27 – ha conquistato 10.058.000 spettatori pari al 52.2% di share (qui tutti i dati della prima serata dal 2000 ad oggi). Nel dettaglio la prima Parte – dalle 21.35 alle 0.00 – ha ...

Sanremo 2020 - Tiziano Ferro canta Almeno tu nell’universo e si commuove | VIDEO : Sanremo 2020, Tiziano Ferro canta Almeno tu nell’universo e si commuove | VIDEO Tanta, troppa emozione per Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston ieri sera. Ospite fisso del Festival di Sanremo, il cantante di Latina ha deciso di rendere omaggio alla grande Mia Martini, ma l’emozione l’ha colto alla sprovvista e non è riuscito a concludere “Almeno tu nell’universo” come avrebbe voluto. La kermesse canora ...

Sanremo 2020 - Tiziano Ferro in lacrime : “Ho rovinato tutto” : Tiziano Ferro era uno degli ospiti più attesi a questo Sanremo 2020 e la conferma che sarebbe stato presente a tutte le serate aveva portato in visibilio i fan. Il cantante però, purtroppo, ieri ha accusato un duro scivolone sul parco dell’Ariston, che è finito in un pianto liberatorio, stretto in un abbraccio di Amadeus. L’emozione gioca tiri mancini anche ai più grandi e Tiziano Ferro non è stato risparmiato. Durante ...

Sanremo 2020 - ascolti : ecco quanto ha fatto la prima serata e il confronto con gli altri anni : Ieri è andata in onda la prima serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus. Si sono esibiti i primi 12 big, mentre questa sera vedremo i restanti 12. Per quanto riguarda gli ospiti, abbiamo visto sul palco della manifestazione Tiziano Ferro, Fiorello, Al Bano e Romina ed Emma, che hanno intrattenuto il pubblico con le loro performance. Passiamo agli ascolti della serata. La prima serata di Sanremo ...