Sanremo 2020 diretta | toccante omaggio a Fabrizio Frizzi

Sanremo 2020 : Amadeus in lacrime - ricorda Fabrizio Frizzi : Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi. Oggi, 5 febbraio, sarebbe stato il compleanno di Fabrizio Frizzi e Amadeus ha scelto di ricordarlo sul palco dell’Ariston affermando che: “Senza alcuna retorica, se fosse stato qui, avrebbe presentato lui questo Festival”. Sale sul palco la moglie di Fabrizio Frizzi Amadeus accoglie sul palco la donna amata da Fabrizio Frizzi “ci sembrava il modo giusto per ricordarlo, ...

Sanremo 2020 - “Maria De Filippi” apre la seconda serata : Se Amadeus è riuscito già a conquistarsi un record in termini di share, indiscusso protagonista di questo Festival di Sanremo è Fiorello. Questa sera, superano le aspettative e riprendendo anche quanto già da lui anticipato stasera, Fiorello si è presentato sul palco dell’Ariston in abiti da donna, quelli di Maria De Filippi. Fiorello vestito da Maria De Filippi all’Ariston Un Festival di Sanremo d’improvvisazione e soprattutto, di ...

Maria De Filippi telefona in diretta a Fiorello a Sanremo 2020! : Sanremo 2020, Fiorello imita Maria De Filippi: lei telefona in diretta L’inizio della seconda serata del Festival di Sanremo di Amadeus è stato davvero sorprendente. Cosa’è successo? Maria De Filippi ha telefonato in diretta a Sanremo 2020. Quest’ultima ha chiamato appena ha visto Fiorello travestito da lei per via di una scommessa. Difatti ieri sera aveva promesso che si sarebbe vestito dalla De Filippi se gli ascolti del ...

Sanremo 2020 - testi canzoni : «Musica (e il resto scompare)» di Elettra Lamborghini : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2020 e lo fa portando un brano che rende omaggio alla musica, dal titolo Musica (e il resto scompare). Un pezzo in cui la cantante si affida alla musica per scacciare i brutti pensieri di un rapporto d’amore sbagliato, perché una bella canzone può essere veramente la soluzione alle pene sentimentali. Dal 14 febbraio sarà disponibile con il nuovo ...

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari - il gruppo indie a Sanremo 2020 : Si potrebbe dire molto sui Pinguini Tattici Nucleari, uno dei nomi a sorpresa dei Big del Festival di Sanremo 2020. La band It-Pop, reduce dalla pubblicazione dell'album "Fuori dall'Hype" porterà sul palco dell'Ariston la canzone "Ringo Starr". Un profilo su una delle band sanremesi da scoprire.Continua a leggere