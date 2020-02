Sanremo 2020, Diletta Leotta ha copiato il look? Ecco da chi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il look in giallo sfoggiato da Diletta Leotta a Sanremo 2020 non è passato inosservato. Ma ai fan è sorto un dubbio: ha copiato un’altra attrice? Sanremo 2020, i look di Diletta Leotta È stato lo storico marchio Etro a vestire Diletta Leotta per il Festival di Sanremo 2020. La donna è stata fortemente voluta da Amadeus all’interno delle kermesse musicale, che quest’anno giunge alla 70esima edizione. Sulla nota conduttrice sportiva pendeva, come una spada di Damocle, il grosso peso delle aspettative e il outfit era, con ogni probabilità, il più atteso della serata. A distanza di ore i suoi look continuano ad essere esaminati nei minimi dettagli. Se per qualcuno la Leotta era impeccable, per altri avrebbe potuto osare di più. E non finisce qui, perché i social si scatenano contro di lei, accusandola di aver copiato da un Sanremo del passato: Ecco i dettagli della ... velvetgossip

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -