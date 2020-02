Sanremo 2020, Cristiano Malgioglio rivela: “Romina ha sbagliato…” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo, Al Bano e Romina. La coppia ha cantato i loro brani più famosi, oltre ad un inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio. Ma stando all’ultima dichiarazione del cantautore, la Power avrebbe sbagliato qualcosa. Sanremo 2020, Cristiano Malgioglio rivela: “Romina ha sbagliato…” Ospiti attesissimi del Festival di Sanremo Al Bano e Romina. Il loro ingresso sul palco è stato annunciato dalla figlia Romina Jr (“I miei genitori pop“, ha detto la giovane presentandoli), che, come ha rivelato Amadeus, era nella pancia di Romina 33 anni fa, quando la coppia aveva partecipato con “Nostalgia Canaglia”. Da “La siepe” a “Felicità” i due hanno fatto emozionare tutta la platea con il medley che ha ripercorso le tappe della loro carriera, ma non solo. La coppia, infatti, ha ... velvetgossip

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -