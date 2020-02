Sanremo 2020, conferenza stampa della seconda serata in diretta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, sala stampa Passata la première, il Festival di Sanremo 2020 punta dritto al suo secondo atto. Prima, però, i bilanci della serata di ieri e le anticipazioni su quella odierna. Il tutto, nella conferenza stampa che anche stamane seguiremo in diretta dall’Ariston Roof a partire dalle ore 12. Al tavolo dei relatori, il conduttore della kermesse Amadeus, il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il vicedirettore Claudio Fasulo. (in aggiornamento) davidemaggio

