Sanremo 2020, Celentano: "La giuria demoscopica ha toppato. Bravo Amadeus" "Un festival amichevolmente simpatico. Bravo Amadeus! Però, con le solite mancanze di chi avrebbe dovuto prendere posizione contro le scandalose toppate della giuria demoscopica, la quale ieri sera ha superato se stessa già dalla prima esibizione dei giovani". Sono le parole con cui il Molleggiato, Adriano Celentano, ha commentato la prima serata del Festival di Sanremo, quest'anno giunto alla sua 70esima edizione e condotto da Amadeus. Lo riporta l'Adnkronos. "Gli 'Eugenio in Via Di Gioia' – ha spiegato Celentano – il cui nome si addice più a una via del centro che a un complesso, che hanno aperto la gara con una sorprendente esibizione dal nome sì, curioso, ma con una canzone gioiosa, fresca e fin troppo avanti per la malsana aria che si respira

