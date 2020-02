Sanremo 2020 Amadeus e Fiorello uomini del Festival, spunta foto imbarazzante dal passato: «Che mostri» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Amico del conduttore” è con questa dicitura sul pass che Fiorello se ne andava in giro orgoglioso dietro le quinte di Sanremo 2020 in cui Amadeus l’ha voluto accanto sin dalle primissime battute. È lui ad aprire il Festival con un monologo divertente in abito talare. Non un abito qualunque ma quello “originale di Don Matteo”, ha spiegato il mattatore siciliano. La sua verve indiscutibile ha permesso alla kermesse canora, giunta alla sua 70esima edizione, di alzare il sipario nel miglior modo possibile. Sanremo 2020, Amadeus e Fiorello insieme sul palco… e in una foto d’annata «Siccome questo è un Festival molto particolare, – ha esordito Fiorello facendo sussultare i vertici Rai – dovevamo iniziare con qualcosa di potente. Questo davvero è un Festival al rischio 15%, ci voleva qualcosa che desse una… il direttore di RaiUno, nuovo di zecca mi guarda come per ... urbanpost

HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -