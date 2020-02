Sanremo 2020 Albano cade dalle scale, ma nessuno se ne accorge [FOTO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Albano e Romina durante il loro ingresso trionfale durante la prima serata di Sanremo si sono trovati a dover fronteggiare una piccola crisi… Albano cade dalle scale Scendere le scale di Sanremo rappresenta un ostacolo per tutti: ospiti, conduttori e star internazionali. Il terrore, magari di mettere un piede in fallo e crollare in diretta, assale davvero tutti. Stava per succedere proprio al re di Sanremo: Albano. Mentre scendeva le scale si è trovato costretto a prendere la mano di Romina Power perché ha perso l’equilibrio e stava scivolando. Per un attimo il panico ha assalito i due, ma per fortuna è andato tutto per il verso giusto. L'articolo Sanremo 2020 Albano cade dalle scale, ma nessuno se ne accorge FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -