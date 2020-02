Sanremo 2020, Achille Lauro inguaia Amadeus: "Spettacolo indegno, non è roba da prima serata" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Puntuale, lo scandalo Achille Lauro scuote il Festival di Sanremo. Non tanto per il pezzo, il Me ne frego tacciato di fascismo "alla cieca" non appena letto sui giornali, quanto per la performance. Quasi "nudo totale", tutina color carne molto trasparente. Troppo, per l'associazione dei consumatori liberoquotidiano

HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : -