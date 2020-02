Sanremo 2020 | Achille Lauro è San Francesco | l’affresco ad Assisi di Giotto

Sanremo 2020 - la classifica della prima serata : Vibrazioni in testa - la "risposta" a Clizia Incorvaia e GF Vip : prima clamorosa sorpresa a Sanremo dopo la prima serata: Le Vibrazioni sono al primo posto. La giuria demoscopica ha votato e la classifica provvisoria vede la band milanese in testa davanti a Elodie e Diodato. Due dei più chiacchierati, Anastasio e Achille Lauro, sono indietro nonostante le loro pe

Festival di Sanremo 2020 - la classifica finale della prima serata : primi Le Vibrazioni - Bugo e Morgan ultimi. Male Achille Lauro – FOTO e VIDEO : Pronti, partenza, via. La sigla dell’Eurovisione è il chiaro segnale che il Festival di Sanremo 2020 sta iniziando. Non è Amadeus, ma Fiorello a dare il via alle danze. Lo showman entra dalla platea, accolto da un’ovazione del pubblico, vestito da sacerdote. “Non vorrei essere blasfemo. Questo è l’abito originale di don Matteo. Uno dei pochi Matteo che funziona in Italia. Solo questo fa il ...

Al Bano : piccolo incidente a Sanremo 2020 - il video dell’accaduto : Questo articolo Al Bano: piccolo incidente a Sanremo 2020, il video dell’accaduto è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sanremo 2020 è ufficialmente iniziato e c’è già stato il primo piccolo incidente. A esserne vittima è stato Al Bano, ospite insieme a Romina. Ha preso il via la 70esima edizione del Festival di Sanremo. L’attesa quindi è finalmente finita. Tantissimi gli ospiti di questa ...

Achille Lauro a Sanremo 2020 - ecco perché si è spogliato : Achille Lauro a Sanremo 2020 durante la prima serata ha letteralmente shoccato il pubblico spogliandosi sul palco del teatro Ariston e in tanti si sono chiesti cosa abbia voluto dire. L’artista con la sua “Me ne frego” ha interpretato la celebre scena attribuita a Giotto in una delle Storie di San Francesco della Basilica Superiore di Assisi, il momento più rivoluzionario della sua storia, in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ...

Sanremo 2020 - (San) Fiorello apre il Festival e benedice Amadeus : "Sarò il tuo Rocco Casalino" : Fiorello benedice Amadeus: è lui a presentarlo al pubblico di Rai 1 e dell'Ariston in abito talare. "In questo momento c'è bisogno di pace... scambiamoci in segno di pace, anche in sala stampa" ripete agli astanti e al pubblico, e anche alla signora che cerca di farsi un selfie a ogni costo, bloccata dal marito. "Non so come lo vedo questo inizio anno: gli incendi, la quasi guerra, il Virus e Sanremo! Quattro disgrazie! Ma il pericolo numero ...

Sanremo 2020 - la scaletta della seconda serata stupisce. Ecco chi salirà sul palco dell’Ariston (pazzesco) : Martedì 4 febbraio 2020 è andata in onda la prima puntata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Questa nuova edizione è condotta da Amadeus che ne è anche il direttore artistico e che sarà affiancato da Fiorello e Tiziano Ferro (che sarà l’ospite fisso di tutte le puntate). Amadeus sarà anche affiancato da dieci donne, due per serate. Nella prima puntata, al suo fianco, sul palco dell’Ariston c’erano Diletta Leotta e Rula Jebreal. La ...

Sanremo 2020. I voti agli outfit della prima serata. Achille Lauro da’ scandalo seminudo sul palco - Diletta Leotta regina di bellezza (e di bravura) : Eleganza e stile hanno sfilato sul palco dell’Ariston per la prima del Festival, ma non sono mancate alcune cadute di stile e qualche colpo di scena. Ecco il top e il flop dei look della prima serata! E’ un Festival che parte all’insegna dell’eleganza ma anche degli scandali quello andato in scena al Teatro Ariston per la prima serata della kermesse. Tanti gli outfit top, a cominciare da quelli delle co conduttrici ...

Sanremo 2020 - gli ospiti di stasera al Festival. I Ricchi e Poveri si riuniscono davanti al grande pubblico e Gigi D’Alessio festeggia i 20 anni di “Non dirgli mai” : Ieri, 04 febbraio 2020, è iniziata la settantesima edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo. L’attesa è finito e Amadeus ha finalmente esordito sul palco del Teatro Ariston, dopo infinite polemiche su tutto, con accanto le bellissime Diletta Leotta e Rula Jebreal, l’amico e collega, nonché asso nella manica, Fiorello, e Tiziano Ferro. Dopo aver ascoltato le prime 12 canzoni delle categoria “Campioni” e le prime 4 delle “Nuove ...

Festival di Sanremo 2020 - prima serata - stravince Fiorello : Il Festival di Sanremo 2020 è stato protagonista, nelle ultime settimane, di tantissime indiscrezioni. Gli attacchi mediatici, in particolare, non sono mancati nei confronti del conduttore Amadeus, accusato di sessismo. La prima serata, nonostante la bufera che lo circonda e i diversi inviti al boicottaggio, è andata in onda ieri 4 febbraio. Vediamo le prime pagelle: chi la spunterà tra Fiorello, Amadeus e Tiziano Ferro? Festival di Sanremo ...

Sanremo 2020 - Achille Lauro in mutande sul palco dell’Ariston. Fiorello fa incursione : «Voglio una foto con lui» : Sanremo 2020, Achille Lauro in mutande sul palco dell’Ariston. Fiorello fa incursione: «Voglio una foto con lui». Il rapper ha stupito il pubblico del Festival con un outfit stravagante. L’artista si è presentato con un mantello che poi ha tolto, sfoggiando una sorta di vestito da bagnino totalmente trasparente, con mutande in vista. A fine esibizione, Fiorello fa incursione sul palco ed esclama: «Voglio una foto con lui. Giovedì ...

Il monologo di Diletta Leotta al Festival di Sanremo non ha nulla a che vedere con lo spessore di quello di Rula Jebreal. D'altronde era in programma che fosse così, ma la Leotta fallisce l'obiettivo: anziché risultare leggera parlando di bellezza, finisce preda di un discorso piuttosto banale che f

La prima serata di Fiorello e Rula Jebreal, ma la seconda di Sanremo sarà tutta per Junior Cally, il rapper anti-Salvini finito nella bufera per alcuni suoi testi del passato che flirtano pericolosamente con la violenza sulle donne. Lui si è difeso spiegando che era solo "immedesimazione", fiction i