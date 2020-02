San Valentino alla Reggia di Caserta, biglietto di ingresso speciale e iniziative per gli innamorati (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAmore, passione, desiderio. La Reggia di Caserta, nei suoi oltre duecento anni di storia, è stata testimone silenziosa di grandi amori, da quelli più illustri delle famiglie reali a quelli più enigmatici e segreti delle personalità che hanno affiancato re e regine. Venerdì 14 febbraio, la Reggia di Caserta celebrerà l’amore con una giornata dedicata alla suggestione e all’incanto dei luoghi e con un biglietto 2X1 per tutti gli innamorati. Prenotandosi attraverso il link https://sanValentinoallaReggia.eventbrite.it si potrà acquistare direttamente in biglietteria il ticket 2×1 speciale San Valentino, che consentirà al costo di 14 euro l’ingresso alle coppie agli Appartamenti storici, al Parco e al Giardino inglese. La visita al Complesso vanvitelliano sarà impreziosita da proposte evocative e romantiche e dall’offerta di iniziative a tema, anche ... anteprima24

vogue_italia : La nuova collezione di @intimissimi per San Valentino ?? con la splendida @BruMarquezine - casertaweb : San Valentino alla Reggia di Caserta, biglietto speciale e tante iniziative romantiche per tutti gli innamorati… - xjawaadvoicex : RT @Jessica196j: Gemma a 70 anni balla in mezzo ai professionisti di amici Io a 23 al massimo mi becco un esame il giorno di San Valentino… -