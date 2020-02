Salute, tappa al Liceo Scientifico Severi per il tour sulla prevenzione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Ragazzi, fate sport come primo strumento per prendervi cura del vostro corpo”. Sono gli atleti di Ginnastica Salerno Valerio Darino e Gianmarco Di Cerbo a lanciare l’appello agli studenti del Liceo Scientifico Severi di Salerno che questa mattina, nell’aula magna, ha ospitato una tappa del tour “prevenzione e Salute“ promosso dal centro diagnostico Verrengia. Una serie di giornate informative nelle scuole che da due anni vengono realizzate in collaborazione con l’Asl, la provincia ed il Comune di Salerno. “Questo evento ricade in un momento molto particolare – ha sottolineato la dirigente scolastica Barbara Figliolia – allarmismi e finte notizie preoccupano le famiglie ed è giusto far comprendere ai giovani quanto sia importante una corretta informazione ogni giorno“. L'articolo Salute, tappa al Liceo Scientifico Severi per il tour ... anteprima24

