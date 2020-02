Salerno, la paura del coronavirus ‘svuota’ i negozi cinesi (VIDEO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Loro, i titolari, preferiscono non parlare e quasi come se ci fosse un unico input rispondono tutti alla richiesta di rilasciare un’intervista sull’assenza di clienti nei negozi, legata alla paura del coronavirus, che non sanno parlare bene l’italiano. Ma il crollo delle vendite è evidente nei reparti vuoti, mentre gli scaffali pullulano di abiti di carnevale e gadget per San Valentino. Per questo non crediamo alla titolare che dice che non ci sono effetti sulle vendite “perché a febbraio di solito non ci sono molti clienti”. Anche i parcheggi parlano e si trova facilmente spazio anche negli orari in cui solitamente l’afflusso è più intenso. Uno dei pochi clienti presenti incoraggia la commessa al bancone: “Non ti preoccupare, i clienti torneranno” le dice con affetto aggiungendo che anche nella sua città di origine, in Puglia, si è verificato ... anteprima24

LIL_VITTO : @interista494_2 hanno paura di ritrovarsi in un pilone sulla salerno-reggio calabria - salerno_notizie : Polpette avvelenate per uccidere cani e gatti a Pontecagnano: Paura a Pontecagnano… -