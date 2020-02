Salerno, Cna e Aies aiutano le imprese sulla questione Gas Radon (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Fare chiarezza sul Gas Radon, adempimenti e normativa: è l’obiettivo della giornata di formazione e confronto, fortemente voluta da CNA e ANCE Aies Salerno, con il supporto scientifico dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno, in programma domani giovedì 6 febbraio 2020, presso il Grand Hotel Salerno, alle ore 15. Le due associazioni di categoria hanno fatto fronte comune, sin dall’inizio, per arginare l’enorme confusione che si stava creando a danno delle imprese. In questa direzione si inserisce il convegno di alta formazione “Gas Radon: conoscere gli effetti ed attuare le contromisure” che riunisce gran parte degli ordini professionali e prevede una tavola rotonda con Arpac e Regione Campania, per parlare degli adempimenti pur davanti alla sospensione dell’obbligo di effettuare la misurazione nei locali pubblici dei ... anteprima24

