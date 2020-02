Salerno, carabinieri arrestato nigeriano che spacciava droga (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn nigeriano 35enne E.L. è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di un’intensa attività informativa sul territorio i carabinieri hanno avuto notizia di un nigeriano orbitante fra Via dei Greci e Capezzano, probabilmente dedito allo spaccio di droghe pesanti. I militari hanno così organizzato un servizio di osservazione e controllo nella zona, individuando un soggetto dall’apparenza furtiva e dai movimenti sospetti, che veniva subito bloccato su Via dei Greci. L’atteggiamento molto nervoso ha indotto i carabinieri a perquisirlo, senza esito in prima battuta. Il soggetto è stato quindi lasciato libero di circolare, ma sempre sotto osservazione a distanza. La strategia ha dato esito positivo, poiché il nigeriano, innervosito dal controllo, si è recato a Capezzano presso la propria ... anteprima24

