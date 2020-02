Salame ritirato dal mercato, l’allarme del ministero: “Rischio salmonella” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Salame ritirato dal mercato. L’annuncio arriva dal ministero della salute. L’alimento, un Salame, conterrebbe il batterio della salmonella spp. Il prodotto richiamato dai mercati è un lotto di Salame prodotto per l’azienda Salumi Vida s.as.s. e commercializzato con il marchio medesimo in confezioni da circa 1,8 kg ciascuna. L’alimento incriminato è il Salame casereccio prodotto dalla ditta Maggie srl presso gli stabilimenti di via Dei Laghi a Torreano (Udine). L’alimento ha come marchio di identificazione I 1002 L, con lotto numero P193030 da consumarsi preferibilmente entro la data indicata del 1 novembre 2020. L’avviso è datato 29 gennaio 2020, ma è stato pubblicato solamente in data 4 febbraio, sul sito ufficiale del ministero della salute dedicato agli avvisi di sicurezza ed ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il batterio che tale ... caffeinamagazine

infoitsalute : Ritirato salame casareccio Vida: rischio microbiologico - infoitsalute : Salame a rischio salmonella ritirato dal mercato: il lotto richiamato dal ministero della Salute - Leonida3002 : RT @Investireoggi: Lotto pericoloso di salame a rischio salmonella ritirato dal commercio -