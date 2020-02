Sabrina Salerno incidente sulle scale: si incastra il tacco a Sanremo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un ingresso trionfale quello di Sabrina Salerno a Sanremo 2020. Bellissima come non mai, la cantante di “Boys boys boys”, però, incontra un piccolo intoppo… Sabrina Salerno non riesce a scendere le scale Le scale di Sanremo sono croce e delizia: Salerno infatti ha avuto un piccolo incedente. Il tacco vertiginoso della bella showgirl e cantante si è incastrato impedendole di scendere da sola le scale; è intervenuto Amadeus che le ha dato na mano e l’ha guidata verso il centro del palco. L'articolo Sabrina Salerno incidente sulle scale: si incastra il tacco a Sanremo proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

