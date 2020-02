Rugby, Sei Nazioni 2020: i reparti di Italia e Francia a confronto. La sfida si deciderà in mischia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’Italia del Rugby torna in campo domenica, fischio d’inizio alle ore 16 e diretta su Dmax, a Parigi contro la Francia per il secondo turno del Guinness 6 Nazioni 2020. Una sfida difficilissima per i ragazzi di Franco Smith, reduci dal pesante 42-0 con il Galles, mentre i Bleus hanno sorpreso tutti battendo 24-17 la favorita della vigilia Inghilterra. Ma dove potrebbe mettere in difficoltà la Francia l’Italia e dove rischia di più? La Francia di Fabien Galthié vista a Parigi domenica pomeriggio è apparsa superiore agli azzurri in ogni reparto e gli azzurri dovranno dare il 110% per fermare i Bleus. La giovanissima mediana francese, formata da Antoine Dupont e Romain Ntamack garantisce tante opzioni, con il mediano di mischia bravissimo sia a muovere l’ovale all’esterno sia a trovare i break vincenti e, infatti, due delle mete francesi sono arrivate da sue iniziative. Ntamack è preciso ... oasport

