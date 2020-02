Rugby, Sei Nazioni 2020: Francia-Italia in tv. Orario e dove vederla gratis e in chiaro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Torna in campo la Nazionale Italiana di Rugby nel Sei Nazioni. Gli azzurri volano in terra transalpina per affrontare la seconda sfida del torneo: dopo la sconfitta con il Galles, la banda guidata da Franco Smith se la vedrà con i giovani rampanti della Francia, che domenica sono riusciti nell’impresa di battere in casa l’Inghilterra. Un altro match dunque durissimo quello per Bigi e compagni che dovranno vedersela con una squadra in gran forma e reduce da un miracolo. L’obiettivo resta sempre quello di interrompere una striscia di vittorie che ormai prosegue da troppo. Andiamo a scoprire il programma della sfida e come seguirla in TV. PROGRAMMA Francia-Italia SEI Nazioni Rugby 2020 II giornata Domenica 9 febbraio Francia v Italia ore 16.00 Diretta tv su DMAX Diretta streaming su DPlay Diretta live testuale su OA Sport gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per ... oasport

