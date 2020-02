Roma Primavera, tonfo in casa del Verona in Coppa Italia: ora il ritorno (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma Primavera, nei quarti di finale d’andata di Coppa Italia vince il Verona per 2-0. I giallorossi si giocheranno tutto al Tre Fontane Continua il periodo non positivo della Roma Primavera di Alberto De Rossi. Altra sconfitta per i baby giallorossi, stavolta nei quarti di finale d’andata di Coppa Italia. Nel campo dell’Hellas Verona vincono i padroni di casa per 2-0, punteggio maturato grazie alle reti di Calabrese e Turra. Pur essendo una situazione complicata, non è ancora persa la speranza dei capitolini di approdare nella semifinale della competizione. Nel finale da rimarcare una grande parata di Cardinali, che tiene in vita le possibilità per la Roma. Atteso, adesso, il ritorno al Tre Fontane. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

