Roma capitale d' Italia | al via le celebrazioni del 150° anniversario

Roma da 150 anni capitale d'Italia. Ha preso il via lunedì pomeriggio 3 febbraio al Teatro dell'Opera di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'evento inaugurale delle celebrazioni per il 150° anniversario di Roma capitale d'Italia. Molte le autorità intervenute, fra le quali i presidenti del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e della Camera, Roberto Fico; i ministri della Difesa, Lorenzo Guerini, dell'Interno, Luciana Lamorgese, dell'Ambiente, Sergio Costa; il sindaco Virginia Raggi, il prefetto di Roma, Gerarda Maria Pantalone, il Sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Carlo Fuortes, il vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, Angelo De Donatis, nonché il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin che ha letto un messaggio di Papa Francesco.

