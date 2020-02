Roger Waters censurato a Sanremo: che pena una tv pubblica così bigotta (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sanremo Roger Waters censurato: che pena una tv pubblica così bigotta Hanno alzato un muro davanti a Roger Waters. E purtroppo nei tempi delle censure preventive può accadere anche questo, si può sparire nel nulla, perché ti insegue una fatwa. È la storia surreale di Roger Waters, mostro sacro della musica pop, leggendaria voce dei Pink Floyd, prima annunciato, poi improvvisamente cancellato dalla prima serata di San Remo. Il video-messaggio che Waters aveva registrato per introdurre l’intervento contro la violenza sulle donne della sua amica Rula Jebreal è stato messo nel freezer (TPI ne ha riportato un estratto in esclusiva). E la cosa incredibile – e anche inaccettabile – è che questo video è stato trasformato in un caso politico non per il suo contenuto, ma per la storia di chi lo ha registrato, realizzando quindi una doppia gaffe: prima per aver annunciato in pompa ... tpi

