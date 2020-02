Roberto Maroni bacchetta Matteo Salvini, “Bossi ha ragione al Nord si sentono trascurati e c’è scontento” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nel mondo leghista sta suscitando un certo fermento l’intervista rilasciata da Umberto Bossi a Gad Larner nella quale l’ex segretario della Lega accusa Salvini di troppo “nazionalismo” e di tralasciare le origini del partito e in particolare di mettere un po’ in disparte il Nord. Subito Matteo Salvini ha voluto rispondere al precedente segretario in modo molto veloce e concreto. Il leader della Lega ha risposto che al momento i numeri danno ragione al suo modo di concepire il partito. Anche Roberto Maroni leghista da tempo però ha voluto dire la sua su quanto dichiarato da Bossi: “Bossi sbaglia ad attaccare Salvini, che sta facendo un lavoro straordinario tra mille difficoltà e che io sostengo. Detto questo, ha ragione quando parla dello scontento del Nord, ma oggi non c’è nessuno in grado di raccogliere l’invito di Bossi a mobilitarsi. ... baritalianews

