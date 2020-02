Risultati positivi nel 2019 per Fca: bonus da 1.350 euro per i dipendenti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Fca distribuisce i bonus ai propri dipendenti per i Risultati positivi nel 2019. In busta paga 1.350 euro in più a lavoratore. I dettagli. ROMA – Fca distribuisce i bonus ai propri dipendenti. Nonostante i numeri complessivi non positivi, l’azienda italo-americana ha raggiunto gli obiettivi prefissati nel 2019 con i lavoratori che hanno trovato in busta 1.350 euro in più, cioè il 6% della retribuzione di riferimento. A confermare la notizia è stata la stessa società con una nota, citata da La Gazzetta dello Sport: “Sono confermati i Risultati della maggior parte degli stabilimenti del Gruppo, tra i quali ancora una volta si distinguono Pomigliano e Verrone …. Alcune realtà del Gruppo hanno registrato un miglioramento rispetto allo scorso anno“. La misurazione è avvenuta tramite il sistema Wcm Le misurazioni di tutti questi dati sono stati ... newsmondo

