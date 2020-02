Riparte la protesta della scuola: i sindacati annunciano uno sciopero il 17 marzo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Riparte la mobilitazione della scuola. Il primo step di iniziative sarà a sostegno del personale precario della scuola e dei facenti funzioni di Dsga. Lo hanno deciso oggi i sindacati scuola nella riunione delle segreterie unitarie.Si parte il prossimo 17 marzo, con lo sciopero del personale precario della scuola.Sarà una conferenza stampa nei prossimi giorni a illustrare nel dettaglio le ragioni che hanno portato le cinque sigle sindacali a proclamare lo sciopero dei precari della scuola per il prossimo 17 marzo, primo atto di un’iniziativa che si sviluppa su un arco di tempo più lungo e su problematiche più vaste. Le misure in via di definizione per i concorsi, su cui si è consumata nei giorni scorsi la rottura fra sindacati e Ministero dell’istruzione, giungono al termine di un confronto durato mesi e rappresentano solo uno dei temi ... huffingtonpost

