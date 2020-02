Rifiuti nucleari: sottoterra non è meglio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il quotidiano la Repubblica del 28.01.2020 nel dare la notizia1 di uno studio effettuato da ricercatori dell'Università di Columbus, Ohio, Usa, sui rischi da corrosione dei contenitori di scorie nucleari riferiva testualmente che: «il vetro e i materiali ceramici utilizzati attualmente per isolare le scorie radioattive, potrebbero interagire con l'acciaio inossidabile utilizzato per fabbricare i contenitori, accelerando la corrosione e inasprendo la contaminazione nucleare dell'ambiente, (...) - Scienza e Tecnologia / Rifiuti, Nucleare, Radioattività, , Scorie feedproxy.google

agoravoxitalia : Rifiuti nucleari: sottoterra non è meglio - AgoraVox Italia - MaragnoThomas : RT @pietrogranero: /www.lescienze.it/news/2020/01/29/news/corrosione_fusti_scorie_nucleari-4668691/ Una simulazione delle condizioni di sto… - Mafalda86908794 : RT @pietrogranero: /www.lescienze.it/news/2020/01/29/news/corrosione_fusti_scorie_nucleari-4668691/ Una simulazione delle condizioni di sto… -