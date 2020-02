Repubblica: l’arrivo dei nuovi acquisti ha punto i veterani del Napoli nell’orgoglio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E’ stato soprattutto l’arrivo dei nuovi a dare una spinta all’orgoglio delle vecchie leve del Napoli. Lo scrive Repubblica Napoli. L’incremento della concorrenza con i nuovi arrivi ha contribuito a innescare la miccia per la svolta. Come se i veterani fossero stati punti nel vivo. Hanno forse capito che il posto non era più assicurato e che occorreva conquistarselo. E’ stato questo a dare il via alla rimonta anche sul campo. Parlando di Demme, il quotidiano scrive: “Lui e gli altri rinforzi hanno aumentato la concorrenza nello spogliatoio, pungendo nell’orgoglio la vecchia guardia. La svolta azzurra si spiega anche — e forse soprattutto — così”. L'articolo Repubblica: l’arrivo dei nuovi acquisti ha punto i veterani del Napoli nell’orgoglio ilNapolista. ilnapolista

