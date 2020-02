Repubblica: il patto di spogliatoio per mettere da parte il passato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I due gol determinanti per la vittoria sulla Samp sono stati firmati da Mertens e Demme, ovvero il vecchio e il nuovo Napoli. Due fronti che non sono più contrapposti, scrive Repubblica Napoli. Viaggiano ormai insieme. “Il Napoli nuovo e quello vecchio spalla a spalla: non più separati in casa e riuniti almeno fino al termine della stagione sotto la stessa bandiera, con il triplice obiettivo di realizzare una miracolosa rimonta in campionato, arrivare possibilmente al traguardo in Coppa Italia e giocarsi il tutto per tutto nell’impari sfida con il Barcellona, in Champions League”. La squadra ha deciso di dimenticare il passato e di andare avanti insieme. “Nello spogliatoio è stata presa la decisione di voltare pagina e sembrano ben disposti al perdono pure i tifosi, con la prevendita per la partita di domenica al San Paolo con il Lecce, iniziata a spron ... ilnapolista

