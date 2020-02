Renzi cerca solo visibilità. Ma logorare il Governo non paga. Parla il direttore generale di MG Research, Baldassari: “Imitare Salvini personalizzando lo scontro è rischioso” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Renzi sta portando avanti un attacco frontale contro il Governo di cui fa parte. Una mossa che può portare risultati nell’immediato, in termini di visibilità mediatica, ma che dubito, alla lunga, possa tradursi in consenso elettorale”. Non ha dubbi Roberto Baldassari, direttore generale di MG Research. Sulla prescrizione Renzi ha lanciato un vero e proprio ultimatum: o i 5S rinunciano alla riforma Bonafede o al Senato, dov’è determinante, Iv voterà contro insieme a Forza Italia. Dove porta questa linea? “Il rischio è che porti su un binario morto. Sulla linea di quelli che frenano, che dicono no ad alcune riforme chiave mettendo in pericolo la tenuta del Governo. Una linea che non paga, come dimostrano i precedenti: prima Bertinotti e poi Mastella fecero cadere Prodi due volte e ad entrambi non ha certo portato bene. La strategia di Renzi potrebbe avere senso se le condizioni fossero ... lanotiziagiornale

Matteo Renzi cerca la crisi? "Governo - la ricreazione è finita. M5s? Morti" : Matteo Renzi intervistato da Massimo Giannini e Oscar Giannino, a Circo Massimo su Radio Capital, ha svelato che i Cinque Stelle sono finiti e che in Emilia Romagna oltre ad aver vinto Stefano Bonaccini ha vinto un po' anche il Pd. Adesso bisogna andare avanti con l'agenda riformista perché Salvini,

Prescrizione - Verini (Pd) : “Matteo Renzi cerca visibilità - ma stavolta siamo vicini a una svolta epocale per processo celere e con tempi certi” : “ Renzi per ragioni di visibilità ogni giorno piazza una mina per diffe Renzi arsi. Solo che stavolta c’è un problema“. Ovvero, “c’è una novità” sulla Prescrizione “che lui tace”: “La concreta possibilità che in tempi ragionevolmente brevi si arrivi alla svolta epocale di un processo celere e con tempi certi”. Non è il Guardasigilli Alfonso Bonafede a parlare in difesa della sua stessa ...

LIVE Italia-Russia 0-2 - Atp Cup 2020 in DIRETTA : Lo Renzi /Bolelli in campo nel doppio - si cerca il primo punto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15: Sorpresa tra le file azzurre, ovvero Lorenzi / Bolelli comporranno la coppia tricolore in questo match di doppio , opposti a Khachanov/Medvedev 15.12: Questi i risultati della sessione serale in Australia: Iv : Zingaretti - ‘ Renzi cerca dialogo con Fi? lo ha fatto anche da leader Pd’ : Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Matteo Renzi nella ri cerca dialogo ” con Silvio Berlusconi e Fi “non è che sia una persona diversa da quello che è stata quando era segretario del Pd. Il patto del Nazareno non è un sotterfugio o una cosa nascosta, era una linea politica”. Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7. L'articolo Iv: Zingaretti , ‘Renzi cerca dialogo con Fi? lo ha fatto anche da leader ...

Si tratta sulla prescrizione. M5S e Pd cercano l’intesa sulla riforma. Intanto però Italia Viva scende in piazza contro la norma. Ormai Renzi parla come Berlusconi : E all’improvviso sulla prescrizione le tensioni si allentano, i toni si fanno più concilianti. Tra Pd e M5S trovare un accordo non è più mission impossible. Il primo gennaio entrerà in vigore la norma che cancella la prescrizione dopo le sentenze di primo grado. I pentastellati la difendono con i denti. I dem pretendono contro misure, garanzie che assicurino la ragionevole durata del processo. Eppure la mattinata era iniziata col solito tran tran ...

La maggioranza cerca un’intesa sulla giustizia. Renzi : “Litigano su tutto - finirà con le elezioni” : Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il disegno di legge sulla riforma del processo civile presentato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Rimane però il nodo della prescrizione. E mentre il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle tentano di dialogare, Italia Viva rimane nella sua posizione. Con Matteo Renzi che chiama alle elezioni: "Litigano su tutto al governo, va a finire che si va votare".Continua a leggere

Matteo Renzi - da Open slavina politica : "Cosa stanno cercando gli inquirenti" - la pista porta in Parlamento : Le perquisizioni nelle sedi di Open in 11 città rischiano di trasformarsi in una slavina politica per Matteo Renzi. La Guardia di Finanza è entrata negli uffici della fondazione dell'ex premier e leader di Italia Viva a Firenze, Milano, Torino, Roma, Napoli, Parma, Bari, La Spezia, Pistoia, Alessand

