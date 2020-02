Regione Campania, contributi per gli affitti: richieste (soltanto online) fino al 13 marzo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È stato pubblicato sul Burc del 3 febbraio 2020 il Bando per la concessione dei contributi al canone di locazione di cui all’art. 11 della L. 431/1998 per l’annualità 2019. Ai sensi della nuova disciplina approvata dalla giunta regionale nell’ottobre scorso, su proposta dell’assessorato all’Urbanistica e Governo del territorio, è stato emanato il primo Bando Regionale per l’erogazione dei contributi destinati al sostegno all’affitto. Il Bando, destinato a tutti i cittadini della Campania, prevede una procedura innovativa, sia perché esclusivamente on line sia perché gestita direttamente dalla Regione e non più dai singoli Comuni, cosa questa che consentirà di abbreviare notevolmente i tempi di erogazione dei contributi. Le risorse complessivamente stanziate, pari a 13.056.066,66 euro, sono ripartite, in esito alla procedura concorsuale, in ... ildenaro

ilCiriaco : #Irpinia Concorsone Campania, c’è la diffida. Cesaro: “la Regione sospenda le prove” - irpiniatimes1 : La Regione Campania pubblica il bando per accedere ai contributi sui canoni di locazione per l’anno 2019 - salernopost : Ammontano a circa 13 milioni di euro le risorse complessivamente stanziate, dalla Regione Campania per gli affitti.… -