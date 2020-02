Regionali, De Luca avverte: “Sono in campo. Lavoro alle liste con Zingaretti” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – De Luca fuga qualsiasi dubbio. Non il figlio Piero – nei giorni scorsi ha anticipato che l’ufficializzazione avverrà il 17 febbraio nella direzione regionale Pd -, ma il Governatore in persona. “Sono a Lavoro senza dubbio. Stiamo andando avanti, stiamo preparando le liste, ma, soprattutto, stiamo continuando a lavorare, senza distrarci con le scemenze della politica politicante” dice ai microfoni di Radio Crc durante la trasmissione ‘Barba e Capelli’. “Sto lavorando d’intesa, ovviamente, con il segretario del partito Nicola Zingaretti” scandisce con forza. Lo sceriffo mette in guardia chi pensa di frenare la sua seconda corsa a Palazzo Santa Lucia. Che ci sia o meno l’accordo tra Pd e Cinque Stelle, poco importa. “Ho detto ai miei collaboratori di tapparsi le orecchie e di continuare a lavorare tranquilli – ... anteprima24

luca_pinto : RT @AntScar: Oggi #WorldCancerDay #allcanitalia partecipa al lancio #EUcancerplan Nel 2020 si riparte dal rapporto @IQVIA_Italy su disparit… - zazoomnews : Vincenzo De Luca: “Elezioni regionali? Avanti con serenità lavoriamo sulle liste” - #Vincenzo #Luca: #“Elezioni -