Reddito di cittadinanza, Forza Italia lancia una raccolta firme per abolirlo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Forza Italia ha deciso di lanciare una raccolta firme con la quale chiedere l'abolizione del Reddito di cittadinanza. Il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, annuncia la campagna di raccolta firme sostenendo che per sconfiggere la povertà bisogna puntare non su misure di questo genere, ma su "occupazione di qualità". fanpage

