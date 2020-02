Reddito di cittadinanza 2020: card agli Scissionisti, l’indagine a Napoli (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Reddito di cittadinanza 2020: card agli Scissionisti, l’indagine a Napoli Da quando si è iniziato a parlare della misura del Reddito di cittadinanza, attiva da diversi mesi, si è sempre molto discusso di vari aspetti compreso il rischio di prestare il fianco ai furbetti che avrebbero approfittato indebitamente di uno strumento nato per dare una opportunità di lavoro a chi non ha il lavoro o ha perso il lavoro. Reddito di cittadinanza, i controlli Nel corso dei mesi è capitato più volte, durante i controlli portati avanti dai soggetti preposti, di verificare che soggetti senza titolo percepissero il RdC. Sono stati scoperti vari casi distribuiti sull’intero territorio nazionale. Si è così saputo che le cifre erogate venivano mese per mese per fare alcuni esempi incassate – oltre che dai legittimi beneficiari – anche da pusher, parcheggiatori abusivi, finti ... termometropolitico

