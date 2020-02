“Raffiche fino a 100 km/h”. Maltempo, domani scuole chiuse. Ecco dove (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Maltempo, come previsto l’Italia è interessata da una massiccia discesa di aria fredda di origine polare che entra sul Mediterraneo sotto forma di Tramontana forte con raffiche fino a 100 km/h. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha disposto la chiusura delle scuole cittadine per domani a causa delle difficili condizioni meteo previste. La decisione è stata presa a seguito dell’avviso di allerta diramato dalla protezione civile regionale ieri, in cui si segnalavano “venti forti da Nord-Ovest con locali raffiche, tendenti a disporsi da Nord nella giornata di mercoledì 5 febbraio e a divenire localmente molto forti nella prima parte della giornata di giovedì 6”. L’ordinanza, che sarà emanata nelle prossime ore, riguarda la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, dei parchi e dei cimiteri. Continua dopo la foto Tornando al ... caffeinamagazine

DomenicoPicca : RT @MeteOnePB: ? #meteo #5febbraio: l'inverno è tornato con #freddo e #neve in collina. Forte #tramontana con raffiche fino a 80-90 km/h #p… - La_Prealpina : Il meteo di domani: ampio soleggiamento nel Varesotto - Ticino. Vento da SSE con raffiche fino a 16 km/h. Temperatu… - varesenews : Raffiche fino a 112 km/h sul Varesotto -