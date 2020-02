Rabiot Juventus, rivoluzione Sarri: ora cambia tutto, il nuovo piano del tecnico (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Rabiot Juventus- Inizio in sordina, ora la nuova rinascita dopo un breve periodo di ambientamento. Rabiot ha scalato le gerarchie di Sarri guadagnandosi una maglia da titolare. La sensazione è che il centrocampista francese abbia superato Matuidi nella formazione titolare di Sarri con l’intento di recitare una parte d’assoluto protagonista nel corso della seconda parte della stagione. Rabiot Juventus, punto fermo del centrocampo bianconero Idee chiare per Sarri, il tecnico bianconero sarebbero pronto ad affidare il ruolo di mezz’ala sinistra all’ex PSG. Un ruolo in pianta stabile che potrebbe aumentare la qualità del centrocampo bianconero in ottica presente e futura. Leggi anche: Mercato Juventus, asse caldo col Barça: sul piatto tre calciatori, i dettagli Rabiot continua a convincere, ecco perchè il piano di Sarri appare chiaro ed imminente. La volontà del ... juvedipendenza

GoalItalia : Altra prova convincente di Rabiot in #JuveFiorentina ????? [@romeoagresti] - GoalItalia : Le pagelle di #JuveFiorentina: ?? Ronaldo cecchino ? Rabiot brillante ?? Igor solido ?? Ghezzal flop [@romeoagresti] - Fantacalciology : Verona-Juventus, probabile formazione bianconera: Rabiot e Douglas Costa i dubbi di Sarri -