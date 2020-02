Quei legami con la rete Soros della nuova star delle sardine (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roberto Vivaldelli Già volontaria nelle campagne di Obama, Elly Schlein è nella lista dei politici graditi all'Open Society Foundations Ex volontaria nelle campagne elettorali dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e apprezzata dall'organizzazione del finanziere liberal George Soros (l'Open Society Foundations), Elly Schlein è la nuova beniamina della sinistra italiana. 34enne, ha sostenuto la candidatura in Emilia-Romagna di Stefano Bonaccini con la lista "Emilia Romagna coraggiosa", raccogliendo in totale 22.098 voti personali, distribuiti tra i collegi di Bologna (15.975), Reggio Emilia (3.896) e Ferrara (2.227). Un vero e proprio record per il giovane volto della sinistra nata a Lugano (Svizzera), da madre italiana e padre americano. Come si può leggere sul suo sito internet, la sua è orgogliosamente "una storia europea": il nonno materno, Agostino Viviani, è ... ilgiornale

