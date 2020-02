Pronta al lancio in Florida la sonda Esa “Solar Orbiter” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nonostante qualche giorno di rinvio dovuto a problemi tecnici e alle condizioni meteo non proprio ottimali, in Florida fervono i preparativi per il lancio della sonda Solar Orbiter (SolO) che andrà a studiare il Sole. La partenza, al momento, è fissata per domenica 9 febbraio alle 23.03 ora locale (le 5:03 di lunedì 9 febbraio in Italia) dalla rampa 41 della US Air Force Station di Cape Canaveral, con un razzo Atlas V. Solar orbiter è una missione guidata dall'Agenzia spaziale europea (Esa) con una forte partecipazione della Nasa che garantirà le prime vedute delle inesplorate regioni polari del Sole da alte latitudini, fornendo una visione senza precedenti di come funziona la nostra stella e indagando sulla connessione Sole-Terra.Ci aiuterà a comprendere meglio le origini dell'universo e delle sue leggi fisiche, come funziona il sistema solare, come si siano formati i pianeti e come ... ilfogliettone

